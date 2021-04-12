Киев, , 13:28 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков возмутился несоблюдением масочного режима в парламенте народными депутатами. Об этом он заявил 12 апреля во время заседания согласительного комитета Верховной рады, сообщил телеканал «Рада».

"Обращаюсь ко всем народным депутатам, пожалуйста, используйте маски в стенах Верховной рады. Потому что выглядит немного странно, когда мы вводим ответственность за несоблюдение масочного режима, а самостоятельно в стенах парламента демонстрируем правовой нигилизм…», — сказал он.

Разумков обратился также к главам парламентских фракций с просьбой повлиять на коллег.

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Напомним, на Украине штраф за отсутствие маски в общественном месте составляет от 170 до 255 гривен или $6−9.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков призвал парламентариев думать об облегчении жизни населения, а не пытаться избавить себя от необходимости добираться на работу.

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