Нью-Дели, , 13:26 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для экстренного применения комитетом экспертов государственного регулятора в области лекарств Индии. Об этом 12 апреля сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

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При этом ранее комитет экспертов государственного регулятора Индии намеревался обсудить заявку на экстренное использование российского препарата от нового заболевания.

Отметим, на сегодняшний день в Индии выявили за все время пандемии 13 527 717 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, из которых 168 912 — за последние 24 часа. Также в стране в настоящее время 170 179 пациентов скончались от нового заболевания.