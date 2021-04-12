Магас, , 13:24 — REGNUM В Ингушетии дан старт весенней призывной кампании по призыву на срочную военную службу. В войска в 2021 году отправят столько же призывников, сколько и годом ранее. Всего станут под армейские знамена 200 молодых жителей Ингушетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Они пополнят ряды воинских частей в сухопутных войсках, ВМФ, военно-космических сил и других. Большинство призывников, отправляемых на службу, получили высшее образование и воинскую специальность в ДОСААФ.

Вопросы несения воинской службы новобранцами из Ингушетии были обсуждены 10 апреля в ходе встречи главы республики Махмуда-Али Калиматова и первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

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