Новосибирск, , 13:23 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 78 случаев, 10 апреля — 87 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год и женщины в возрасте 76 лет, 82 года, 86 лет. Всего в регионе умерли 1684 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба. — В отделениях реанимации находятся 62 человека, на ИВЛ — 13 пациентов».

По данным оперативного штаба на утро сегодня 12 апреля в регионе зарегистрировано 39 717 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2337 детей; 36 959 пациентов выздоровели (+42 за сутки). В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1576 пациентов, в том числе семь детей.