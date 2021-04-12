Иваново, , 13:23 — REGNUM Пожар на территории предприятия Ивхимпром в Иваново произошёл 12 апреля. Сообщение о возгорании по адресу г. Иваново, ул. Кузнецова, 116, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области в 12:15, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Возгорание произошло в строящемся здании на территории завода. Площадь возгорания составляет около 300 кв.м.

По данным на 12:44 очаг возгорания локализован. Информация уточняется.