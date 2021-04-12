Москва, , 13:22 — REGNUM Установка в Москве памятника такому известному военно-политическому деятелю в истории России, как Александру Невскому, является оправданным и востребованным. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«Я могу сказать, что «Офицеры России» поддерживают установку памятника Александру Невскому. С учетом того, что в этом году наступает круглая дата со дня его рождения — восемьсот лет, и он является одной из важнейших персон в истории нашей страны, открытие монумента в его честь будет вполне уместно», — заявил генерал.

По мнению героя России, тот факт, что многие граждане не поддержали установку памятника Александру Невскому на Лубянке, не говорит о негативном отношении общества к этой исторической личности. В данном случае сыграло роль место установки, а не сама идея. При этом жители столицы не будут возражать против установки памятника в другом месте, уверен Липовой.

«Александр Невский — личность для нашей страны легендарная, и, я думаю, в Москве найдется подходящая площадка для его монумента, к которому будут с удовольствием приходить жители города и туристы», — сказал общественный деятель.

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