Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM В Свердловской области начинается региональный киномарафон «Победный марш». Информация о проекте размещена на сайте Свердловского областного фильмофонда.

В разных городах региона пройдут показы фильмов на тему Великой Отечественной войны. Заявлены уже 25 площадок — участниц марафона.

Зрители смогут увидеть как признанную народом классику («Молодая гвардия», «Жди меня», «Майор «Вихрь»), так и новинки кинопроката («Клятва», «Танки», «Зоя»). Также будут представлены документальные фильмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе начались репетиции парада Победы.

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