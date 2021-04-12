12 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Советской программе освоения космоса суждено было пройти такой же путь, как и самому СССР. На неё работала вся страна, а когда страна стала спотыкаться, стала спотыкаться и отечественная космическая программа. Её ровный шаг не восстановлен до сих пор. Но он обязательно должен быть восстановлен вместе с ровной здоровой исторической поступью России.

Михаил Демурин, , 14:00 — REGNUM В день полёта первого человека в космос, День космонавтики, я всегда думаю о важнейших чертах нашего народа: дерзании духа, жертвенности и подвижничестве.

Советская почтовая открытка

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Начинаю этот день с мысли не о Юрии Алексеевиче Гагарине, а о Константине Эдуардовиче Циолковском. Представляю окраину Калуги, более походившую на село, чем на город, и человека, который в начале XX века там думает о межпланетных полётах. И не просто думает, но создаёт на этот счёт системную программу, насыщенную конкретными проектами.

Константин Циолковский

Чтобы эта программа получила развитие и в конце концов начала осуществляться, понадобились все известные обстоятельства XX века. В том числе и по этой причине — лидерства нашей страны в освоении космоса — я считаю XX век в первую очередь не трагическим для нашей Родины веком, но веком её величайших свершений, причём свершений мирового значения.

Советский век стал и веком величайшей жертвенности нашего народа. Космос — это ведь только одно из направлений развития нашей страны, потребовавших огромных затрат, собраться на которые можно было только коллективной, но и объединённой в едином порыве волей. Итогом этой жертвенности стали известные народно-хозяйственные достижения, триумф и народное ликование. В 1940-е — 1960-е годы советский народ был готов идти на эти жертвы, потому что был сплочён, между ним и руководством не было ни имущественной, ни культурной пропасти. Это — важнейший урок на всю последующую жизнь нашей страны.

Космодром Байконур. Гагаринский старт NASA

Сергей Павлович Королёв, человек, попавший в жернова продолжавшейся в СССР в 1930-е годы политической борьбы, не озлобился, а продолжил совершать свой жизненный подвиг. Его подвижничество явило собой вершину патриотического подвижничества миллионов советских людей, работавших на ракетный проект.

Сергей Королёв

Ну и, наконец, Юрий Алексеевич Гагарин. Почти два года в немецкой оккупации и, спустя 14 лет, — диплом с отличием об окончании лётного училища из рук Героя Советского Союза Федора Фёдоровича Архипенко (30 сбитых фашистов лично и 14 в группе, сам за войну ни разу не был сбит). Между этими событиями — обычный путь советского паренька, для поколения которого, как и для других поколений тогда, советская власть и народ сделали всё, что могли, и это было очень много. Такой юноша просто не мог не стать героем. Но он был только первым из отечественных героев космоса. Всех их, как и сделавших возможными их подвиги тружеников на земле, мы вспоминаем в этот день.

Юрий Гагарин Mil.ru

Советской программе освоения космоса суждено было пройти такой же путь, как и самому СССР. Иначе и быть не могло: на неё работала вся страна, а когда страна стала спотыкаться, стала спотыкаться и отечественная космическая программа. Её ровный шаг не восстановлен до сих пор. Но он обязательно должен быть восстановлен вместе с ровной здоровой исторической поступью России.

С Днём космонавтики, товарищи!