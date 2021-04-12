Михаил Демурин, 12 апреля 2021, 14:00 — REGNUM В день полёта первого человека в космос, День космонавтики, я всегда думаю о важнейших чертах нашего народа: дерзании духа, жертвенности и подвижничестве.

Советская почтовая открытка
Советская почтовая открытка

Следите за развитием событий в трансляции: «"Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Начинаю этот день с мысли не о Юрии Алексеевиче Гагарине, а о Константине Эдуардовиче Циолковском. Представляю окраину Калуги, более походившую на село, чем на город, и человека, который в начале XX века там думает о межпланетных полётах. И не просто думает, но создаёт на этот счёт системную программу, насыщенную конкретными проектами.

Константин Циолковский
Константин Циолковский

Чтобы эта программа получила развитие и в конце концов начала осуществляться, понадобились все известные обстоятельства XX века. В том числе и по этой причине — лидерства нашей страны в освоении космоса — я считаю XX век в первую очередь не трагическим для нашей Родины веком, но веком её величайших свершений, причём свершений мирового значения.

Советский век стал и веком величайшей жертвенности нашего народа. Космос — это ведь только одно из направлений развития нашей страны, потребовавших огромных затрат, собраться на которые можно было только коллективной, но и объединённой в едином порыве волей. Итогом этой жертвенности стали известные народно-хозяйственные достижения, триумф и народное ликование. В 1940-е — 1960-е годы советский народ был готов идти на эти жертвы, потому что был сплочён, между ним и руководством не было ни имущественной, ни культурной пропасти. Это — важнейший урок на всю последующую жизнь нашей страны.

Космодром Байконур. Гагаринский старт
Космодром Байконур. Гагаринский старт
NASA

Сергей Павлович Королёв, человек, попавший в жернова продолжавшейся в СССР в 1930-е годы политической борьбы, не озлобился, а продолжил совершать свой жизненный подвиг. Его подвижничество явило собой вершину патриотического подвижничества миллионов советских людей, работавших на ракетный проект.

Сергей Королёв
Сергей Королёв

Ну и, наконец, Юрий Алексеевич Гагарин. Почти два года в немецкой оккупации и, спустя 14 лет, — диплом с отличием об окончании лётного училища из рук Героя Советского Союза Федора Фёдоровича Архипенко (30 сбитых фашистов лично и 14 в группе, сам за войну ни разу не был сбит). Между этими событиями — обычный путь советского паренька, для поколения которого, как и для других поколений тогда, советская власть и народ сделали всё, что могли, и это было очень много. Такой юноша просто не мог не стать героем. Но он был только первым из отечественных героев космоса. Всех их, как и сделавших возможными их подвиги тружеников на земле, мы вспоминаем в этот день.

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Mil.ru

Советской программе освоения космоса суждено было пройти такой же путь, как и самому СССР. Иначе и быть не могло: на неё работала вся страна, а когда страна стала спотыкаться, стала спотыкаться и отечественная космическая программа. Её ровный шаг не восстановлен до сих пор. Но он обязательно должен быть восстановлен вместе с ровной здоровой исторической поступью России.

С Днём космонавтики, товарищи!