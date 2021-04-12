Ульяновск, , 13:17 — REGNUM В Ульяновской области продолжают закрывать ковидные стационары, следующий этап возвращения в плановый режим работы — 14 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

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По данным министерства здравоохранения, в настоящее время в регионе развернуто 1609 коек для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него, из них 480 свободны (на 1 апреля — 505). Окончание третьего этапа перепрофилирования коечного фонда запланировано на 14 апреля: подготовлено соответствующее распоряжение минздрава о сокращении коечного фонда на 149 единиц.

Власти отмечают, что все госпитальные базы обеспечены лекарственными препаратами в полном объеме, перебоев с кислородом нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте были возвращены в штатный режим работы корпус госпиталя ветеранов войн, хирургический корпус ЦК МСЧ и инфекционное отделение Николаевской районной больницы.

Напомним, Ульяновская область получила свыше 80 тыс. доз вакцины от COVID-19, привиты более 69 тыс. человек. К 1 июля планируется привить 470 тыс. жителей региона.

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