Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Пожар в историческом производственном здании «Невской Мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге тушат сотрудники МЧС по повышенному номеру сложности. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании на территории «Невской Мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50 поступило на пульт дежурного 12 апреля в 12:35 мск.

«В производственном здании размерами 35×150 метров происходит горение на 4-м этаже», — отметили в ГУ МЧС. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 14 единиц техники и 61 человек личного состава.

В 12:42 из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный №2. В 12:56 ранг пожара повышен до № 3, а в 13:13 ранг пожара вновь повышен до № 5. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

Горящее здание — комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Выявленный объект культурного наследия.