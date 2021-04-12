Омск, , 13:14 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 апреля в региональном оперативном штабе.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в регионе достигло 44 593. Выздоровели 37 434 человека, в том числе 34 — за сутки.

Жертвой коронавирусной инфекции стал ещё один житель Омской области. За весь период пандемии в регионе скончался 1351 пациент с COVID-19

Напомним, 11 апреля в Омской области выявили 64 носителя коронавируса, выздоровели 60 человек, умер один ковид-пациент.

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