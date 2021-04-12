Джакарта, , 13:12 — REGNUM По данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 4829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 12 апреля в Индонезии зарегистрирован 1 571 824 носителя коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 5289 человек, а за всё время — 1 419 796 человек.

В период с 11 по 12 апреля 2021 года от COVID-19 скончались 126 человек. Смертность от COVID-19 в Индонезии была зафиксирована на уровне 42 656 человек.

Согласно этим данным, в Индонезии зарегистрировано 109 372 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцинация против COVID-19 продолжится в течение месяца Рамадан.

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