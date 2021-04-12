Саратов, , 13:15 — REGNUM В Саратовской области с 16 апреля начнется навигация для маломерных судов. Еще через неделю, 24 апреля, откроют перевозки пассажиров водным транспортом по речным пригородным маршрутам «Саратов-Сосновка», «Саратов-Шумейка» и «Хвалынск-Духовницкое».

Речные трамвайчики пользуются большой популярностью, особенно среди льготных категорий граждан. Перевозку пассажиров будут осуществлять двухпалубными речными теплоходами вместимостью до 242 человек.

Стоимость проезда в одну сторону составит по направлению «Саратов-Сосновка» — 66 рублей, «Саратов-Шумейка» — 40 рублей, «Хвалынск-Духовницкое» — 36 рублей, сообщает пресс-служба регионального минтранспорта.

ИА REGNUM напоминает, навигационный период в Самарской области начался с работы ледокольного флота региона. 6 апреля 2021 года буксир-толкач «Портовый-13» и дизель-электроход «Шлюзовой-145» освободили протоку Рождественская воложка от льда и проложили маршрут для пассажирских теплоходов.

Читайте также: В Самарской области начался навигационный период