Сеул, , 13:19 — REGNUM Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в марте 2021 года, составила 1,17 трлн вон (~$1,04 млрд), что на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства труда.

По их словам, показатель выше 1 трлн вон (~$889 млн) фиксируется в стране на протяжении двух месяцев подряд.

Пособие по безработице в стране получили 759 тыс. человек, что является самым высоким показателем с июля прошлого года.

По состоянию на конец марта в стране насчитывалось 14,07 млн подписчиков страхования занятости, что на 322 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.