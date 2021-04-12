Тегеран, , 13:15 — REGNUM На ядерном объекте в Натанзе, после того, как там 11 апреля произошла авария, продолжается обогащение урана. Об этом 12 апреля сообщил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии Али Акбар Салехи, его слова приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

«Вчерашнее происшествие в Натанзе не создало помех обогащению (урана), было включено аварийное электроснабжение», — сказал он.

Также Салехи добавил, что в настоящее время на данном объекте продолжаются работы по обогащению урана, а повреждённые центрифуги в течение нескольких дней будут заменены на более мощные, в результате чего в «кратчайшие сроки» на ядерном объекте в Натанзе можно будет обогащать уран до уровня 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран ответит израильской стороне, которую в Иране считают причастной к аварии на ядерном объекте в Натанзе.