Салехард, , 13:09 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 18 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 19 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 12 апреля 38 232 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 36 917 человек, 410 пациентов с COVID-19 скончались.