Нур-Султан, , 13:09 — REGNUM Казахстан будет активно осваивать космические технологии, написал 12 апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил 60-летие начала освоения человеком космоса. «Полет Юрия Гагарина с космодрома Байконур стал ярким символом прогресса мировой науки», — написал Токаев.

Отметим, 12 апреля в Казахстане отмечают День казахстанской науки. Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил научных работников с профессиональным праздником.

По словам главы государства, День казахстанской науки приурочен ко дню рождения советского ученого-геолога Каныша Сатпаева.