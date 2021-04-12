Магас, , 13:07 — REGNUM В Ингушетии подняты на поверхность останки 41 воина-красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Под городом Малгобеком проходили ожесточенные бои за Кавказ, ценой тысяч жизней советских бойцов были сорваны планы гитлеровцев по захвату богатого нефтью района.

Поиски погибших воинов ведутся ежегодно в Ингушетии в рамках «Вахты памяти», в которой принимают участие отряд «Память» Ингушского университета и сотрудники Следственного комитета по региону. Не всех погибших героев удается идентифицировать. В 2021 году поисковики обнаружили пять солдатских медальонов, из которых в двух находились записки с хорошо сохранившимися именами владельцев — Михаила Бабиева и Михаила Новоселова.

Первый из них — рядовой, уроженец города Моздок, 1925 года рождения, числится убитым с ноября 1942 года, второй — связист, уроженец деревни Липовцы Пектубаевского (ныне Советского) района Марийской АССР, 1909 года рождения. Он считался пропавшими без вести с сентября 1942 года.

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