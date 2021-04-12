Бугуруслан, Оренбургская область, 12 апреля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Бугурусланском районе Оренбургской области вынесен приговор в отношении жительницы Асекеевского района, которая является работником образовательного центра и оказала помощь выпускникам при сдаче ЕГЭ. Женщина признана виновной во взяточничестве, сообщает областная прокуратура.

(сс) sajinka2 Взятка

По данным ведомства, должностное лицо системы образования принимало участие в организации и проведении ЕГЭ. В июне 2018 года женщина предоставила двум ученикам возможность сдать экзамен по общеобразовательным предметам при помощи третьих лиц. За это получила от родителей выпускников в общей сложности 50 тысяч рублей.

Жительницу Асекеевского района суд оштрафовал на 750 тысяч рублей и лишил права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение трех лет.