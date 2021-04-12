Киев, , 13:13 — REGNUM Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков не поддерживает идею создания приложения, которое позволит депутатам Верховной рады голосовать удалённо, вне сессионного зала. Об этом он заявил 12 апреля на заседании согласительного совета парламента, сообщил телеканал «Рада».

"Выглядит очень странным, когда сегодня все вынуждены с серьёзными проблемами… добираться на работу, а мы, как власть, будем для себя приложения разрабатывать для того, чтобы сделать свою жизнь более удобной и работать из дома, на диване», — сказал спикер Рады.

Разумков также предложил сосредоточиться на создании дополнения, которое позволило бы жителям Украины больше зарабатывать и жить лучше.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил о планах по разработке приложения, позволяющего депутатам голосовать удалённо, используя цифровую подпись.

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