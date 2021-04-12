Киев, 12 апреля 2021, 13:13 — REGNUM Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков не поддерживает идею создания приложения, которое позволит депутатам Верховной рады голосовать удалённо, вне сессионного зала. Об этом он заявил 12 апреля на заседании согласительного совета парламента, сообщил телеканал «Рада».
Разумков также предложил сосредоточиться на создании дополнения, которое позволило бы жителям Украины больше зарабатывать и жить лучше.
Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил о планах по разработке приложения, позволяющего депутатам голосовать удалённо, используя цифровую подпись.
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