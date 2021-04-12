Ульяновск, , 13:05 — REGNUM В Ульяновскую область поступило свыше 80 тыс. доз вакцины от COVID-19, привиты более 69 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

По информации областного минздрава, 11 апреля регион получил 5,1 тыс. доз вакцины, 12 апреля ожидается поставка из 2,7 тыс. доз. Всего Ульяновская область получила более 80 тыс. доз.

По последним данным, вакцинацию прошли 69 007 человек, из них 44 610 человек завершили иммунизацию (то есть двумя компонентами). В том числе привились 27,2 тыс. граждан старше 60 лет и 9,4 тыс. пациентов с хроническими заболеваниями.

«Перед нами стоит задача к 1 июля привить 470 тыс. жителей региона», — сказал руководитель минздрава Виктор Мишарин.

Напомним, в регионе насчитывается 1,2 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 51 906 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 48 792 человека (94%), скончались 1059 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом