Самара, , 13:08 — REGNUM 197 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 58 124 случая заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе была констатирована смерть 1255 пациентов с COVID-19, в том числе пять таких пациентов скончались за минувшие 24 часа: 69-летний мужчина, 72-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, 81-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 90-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, также скончалась 59-летнии женщина.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 54 951 человек, в том числе 211 человек победили эту инфекцию за минувшие сутки.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 11 апреля в Самарской области за сутки выявили 198 случаев заражения коронавирусом.