Киев, , 13:10 — REGNUM США рассматривают обострение противостояния в Донбассе как инструмент для раскрутки нового конфликта между Россией и Западом, чтобы помешать реализации проекта «Северный поток — 2», заявил 12 апреля украинский политический обозреватель Александр Фомин, комментируя последние внешнеполитические события.

Эксперт отмечает, что США явно активизировались в плане противодействия российско-европейскому проекту «Северный поток — 2», потому что запуск трубопровода означает создание стратегического союза «Россия — Германия», или даже более глобально «Россия — ЕС» в перспективе.

«Северный поток — 2» приближается к финишу, газопровод готов на 94%, осталось около 150 км, из них 120 км — это территориальные воды Дании, и чуть более 30 км в водах ФРГ. Поэтому США предпринимают дополнительные меры против завершения строительства. Politico сообщает, что Белый дом планирует назначить специального дипломата, которому поставят задачу затормозить «Северный поток — 2». Предварительно позвучало даже имя такого дипломата — это Амос Хохштайн, который в администрации Обамы занимал должность заместителя помощника госсекретаря США. В 2015 году Обама даже номинировал Хохштайна на должность помощника госсекретаря по вопросам энергетических ресурсов, но неожиданно заартачился Сенат, не пропустивший кандидатуру бизнесмена и лоббиста», — анализирует ситуацию политолог.

Соответственно, США рассматривают обострение в Донбассе как инструмент для раскрутки нового конфликта между Россией и Западом, но просто так страны ЕС не станут вводить санкции, поэтому нужно обострение в Донбассе и обвинение в этом России, считает он. Вместе с тем Фомин обращает внимание на то, что преемник Меркель, возглавляющий Христианско-демократический союз, Армин Лашет, официально выразил готовность сотрудничать с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, позиция которого радикально разнится с позицией украинской власти.

«Еще один важный момент заключается в том, что со своего поста вскоре уйдет федеральный канцлер Ангела Меркель, с которой у руководства РФ получалось договариваться по стратегическим вопросам… Что касается преемника Меркель на посту канцлера, то, как он поведет себя, пока вопрос открытый. Вместе с тем очень красноречивый сигнал, что новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет, сменивший Меркель на посту лидера правящей партии ФРГ, завязал дружественную переписку с Виктором Медведчуком, прямым текстом написав, что готов сотрудничать. Хотя общеизвестно, что Медведчук — один из близких друзей Владимира Путина», — уточняет эксперт.

Резюмируя, Фомин подчеркивает, что что в данный момент участники поднимают ставки в игре вокруг судьбы газопровода «Северный поток — 2».

«Politico на правах инсайда сообщает, что США готовятся принять сразу два пакета санкций против Nord Stream-2. При этом уже известно, что Белый дом посылает ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt Военно-морских сил США в Черное море. 10 апреля эсминцы США вошли в Средиземное море, ожидается, что в Черном море они появятся 14−15 апреля. Президент Турции Рейджеп Эрдоган проводит встречу с Зеленским, а высшие чиновники РФ делают жесткие заявления, предостерегая Киев от военной эскалации в Донбассе», — заключает политический обозреватель.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер правительства Украины Алексей Резников заявил, что страна «непоправимо ослабнет» после запуска «Северного потока — 2». По его словам, газопровод завершит окружение Украины, Польши и стран Прибалтики, отделив их энергетическую безопасность от Западной Европы.