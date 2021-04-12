Дубай, ОАЭ, , 13:54 — REGNUM Мессенджер Telegram начал подготовку к публичному размещению акций на бирже (IPO). Об этом 12 апреля сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, в свободное обращение планируется выпустить от 10% до 25% акций Telegram. Владельцы мессенджера рассчитывает на оценку в $30−50 млрд.

Предполагается, что привлечённые от размещения облигаций средства, пойдут на выплаты инвесторам неудавшегося блокчейн-проекта TON. До 30 апреля компания, владеющая Telegram, должна выплатить почти $626 млн.

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