Брюссель, , 13:03 — REGNUM Глава Европейской народной партии и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что арестованный в Варшаве экс-министр транспорта и водного хозяйства Польши, а также экс-директор украинского предприятия «Укравтодор» Славомир Новак является политическим заключенным.

«У меня есть данные, что Славомира Новака содержат под стражей, чтобы сломать его и заставить дать какие-то политические показания, сделать какие-то серьезные политические заявления. Хочу подчеркнуть, что это делает его политическим заключенным в Польше», — заявил Туск.

Славомир Новак находится в Польше под стражей с июля 2020 года. В его отношении возбуждено уголовное дело. Экс-министр подозревается в коррупции и отмывании денег как в период руководства «Укравтодором», так и в период его карьеры в Польше.

Сам Новак обвинения не признает и утверждает, что это «политические игры».