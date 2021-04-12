Красноярск, , 13:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 3295 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в регионе выявлен 68 241 носитель SARS-CoV-2, выздоровели 63 058 человек.

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