Лондон, , 13:04 — REGNUM На британском онлайн-аукционе The Market выставлена на торги редкая модель BMW M3 (E30) 1988 года выпуска в спецверсии Evolution II. Об этом сообщается на сайте компании.

Тираж модели составляет 500 единиц. На данный момент ставка на автомобиль составляет 52 тыс. фунтов стерлингов (около 5,5 млн рублей). Однако ожидается, что цена BMW M3 Evolution II может увеличиться до 80 тыс. фунтов стерлингов (около 8,5 млн рублей).

Специальная версия четырёхцилиндрового мотора имеет увеличенную до 220 л. с. мощность. Внешне редкое авто выделяется оригинальным обвесом, большими дисками и сниженной по сравнению с базовой моделью массой. Окрашена машина в оттенок Nagaro Silver.

Выставленный на торги M3 является 183-м в спецсерии. За 33 года он сменил двух владельцев. За это время он «накатал» 163 тыс. км.

Ранее компания Barrett-Jackson продала отреставрированный кабриолет Chevrolet Corvette 1959 года выпуска за 825 тыс. долларов (порядка 62,4 млн рублей). Под капотом машины «трудится» модернизированный «движок» V8 LT1 рабочим объёмом 6,2 литра. Его мощность равна 460 л. с.

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