Тюмень, , 12:59 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 апреля коронавирусом заразились 34 230 человек. Выздоровели 32 389 человек, скончались 427 пациентов с COVID-19.