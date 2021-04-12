Пермь, , 12:58 — REGNUM В аэропорту Перми 12 апреля прозвучала «Музыка высокого полёта» в исполнении Пермского губернского оркестра. Необычным концертом музыканты решили отметить 60-летие со дня первого полёта человека в космос, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

«Это важная дата в истории всего человечества! Ну, а наш город особенно тесно связан с освоением космоса. В нашем регионе приземлился Восход-2 с легендарными космонавтами Беляевым и Леоновым на борту, чьи имена теперь носят улицы Индустриального района, а летчики-космонавты, герои Советского Союза стали почетными гражданами Перми. На нашем «Протоне» строятся ракетные двигатели. Пермь — это космический город. Мы не могли пропустить юбилейную дату. Ну, а площадка пермского аэропорта выбрана неслучайно, космос здесь немного ближе…» — отметил главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

Добавим, 12 апреля в Пермском крае запланировано множество мероприятий в честь Дня космонавтики. В праздничную программу вошли, в частности, викторина «108 минут над Землей», запуск моделей ракет, Бюро космических любопытностей. В планетарии состоится премьера фильмов «Детям о Млечном Пути» и «Звездный путь космонавта».

На площадке филармонии «Триумф» пройдет вечеринка Yuri’s Night. Ее гости станут участниками онлайн-трансляции с астрофизиком, соавтором теории существования девятой планеты Константином Батыгиным и смогут узнать об истории создания ракетных двигателей на пермских предприятиях, космической психологии и процессе подготовки к полетам в космос. В библиотеках запланированы мастер-классы, игровые программы, квесты, выставки.