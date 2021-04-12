Москва, , 12:57 — REGNUM Штраф за езду на резине не по сезону, возможно, компенсирует миллиардные затраты на ремонт автомобильных дорог в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат: Владимир Постанюк.

«Зимняя шипованная резина, предназначена для эксплуатации автомобиля, преимущественно в зимний период времени или тогда, когда дорога укутана снежным покровом или обледенела. Поскольку шипы обеспечивают отличное сцепление с такой поверхностью, погружаясь в нее.

В противном случае, шипы на резине становятся бесполезными, не безопасными для автовладельца и вредными для дорожного покрытия.

Требования к эксплуатации автомобилей содержатся в Основных положениях по допуску транспортного средства к эксплуатации. В приложении к ним приведен Перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

В разделе №5 этого перечня содержатся требования к колесам и шинам, но требований по использованию типа шин в зависимости от сезона в нем нет.

Требования, которые в нем указаны, предусматривают, в частности, необходимую остаточную глубину протектора (п. 5.1 Приложения к названным Основным положениям), то есть установлен запрет ездить на «лысой» резине, а не на летней резине зимой или зимней летом.

Из этого следует, что эксплуатировать зимнюю шипованную резину необходимо в предназначенных для них условиях, также, как и летнюю. Соответственно, штраф в данной ситуации — вполне оправданное решение», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, новые поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие штраф за резину не по сезону могут ввести с 1 июня 2021 года в России.

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