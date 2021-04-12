Пенза, , 13:14 — REGNUM В 2021 году на организацию отдыха и оздоровления детей в Пензенской области направят 273,5 млн рублей, из них 105,6 млн рублей — на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в Пензенской области в этом году отдохнут свыше 40 тыс. детей и подростков. По поручению врио губернатора Олега Мельниченко курировать работу летних детских оздоровительных лагерей будут члены регионального правительства.

Стоимость путевок осталась на уровне прошлого года: 24 205 рублей — в санаторно-оздоровительный лагерь, 16 237 рублей — путевка в загородный лагерь, 8797 рублей — в летний трудовой лагерь. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются путевками бесплатно. Также на безвозмездной основе оздоровят юных пензенцев в рамках тематической патриотической смены «Страна героев» в санатории «Нива». Кроме того, за счёт областного бюджета предполагается оздоровить 650 детей на черноморском побережье.

Родительская плата в загородных и пришкольных лагерях останется на прежнем уровне для остальных категорий. В загородных лагерях плата составит не более 18%, или 2957 рублей, а в пришкольных — не более 33,4% от стоимости обеспечения (714 рублей) за смену.

Члены регионального правительства несут персональную ответственность и графики выездов по районам в летний период должны начинаться с посещения лагерей, поставил задачу Мельниченко. В обязательном порядке следует контролировать организацию работы по оздоровлению детей, имеется ли какие-то вопросы по предоставлению медпомощи, обеспечению общественного порядка, наличие сотрудников полиции. «Это дети, ЧП недопустимо», — заявил врио руководителя субъекта федерации.

Правительству области также предстоит разработать пятилетнюю программу по модернизации территорий загородного отдыха несовершеннолетних.

«Мы должны в течение пяти лет выйти на то, чтобы в каждом районе был свой детский оздоровительный лагерь» , — добавил врио главы области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе с 1 марта открыли электронную запись на получение льготных путевок в загородные детские лагеря. Выдавать их начнуть в начале мая, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств. В предстоящий летний сезон запланировали организовать отдых детей в шесть смен по 14 дней. В муниципальных лагерях проведут к началу кампании необходимые ремонтные работы.

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