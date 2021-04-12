Красноярск, , 12:55 — REGNUM По состоянию на 12 апреля в Красноярском крае подтверждён 68 241 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлен 121 носитель SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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За сутки в регионе выздоровели сто человек, за весь период пандемии — 63 058.

За всё время в регионе проведено 2 566 502 теста на коронавирус (+1408 за последние сутки).

Напомним, 11 апреля в Красноярском крае выявили 122 носителя коронавируса.

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