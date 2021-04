Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Американский актер Джозеф Сираво, который известен исполнением роли отца главного героя в сериале «Клан Сопрано», скончался в ночь на 11 апреля на 65-м году жизни. Об этом 12 апреля сообщила дочь актера на своей странице в соцсети Instagram.

«Я была рядом, когда мой дорогой отец мирно ушел из жизни этим утром <…>», — говорится в сообщении дочери покойного.

При этом, по информации газета The Independent, актер умер из-за онкологического заболевания.

Отметим, Джозеф Сираво также известен по исполнению ролей в спектаклях на Бродвее, в числе которых пьесы Conversations with my father (1992) и Oslo (2016), а также мюзиклы The Boys from Syracuse (2002), Light in the Piazza (2005).