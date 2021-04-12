Ульяновск, , 12:54 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 113 и 84. Также подтверждены новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 12 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 51 906 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 84.

Победили болезнь 48 792 человека, из них за последние сутки — 113 пациентов. Доля выздоровевших составляет 94%.

Также в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 1059 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, в Ульяновске к осени 2021 года планируется завершить капитальный ремонт детской поликлиники №5 ДГКБ. На данные цели из областного бюджета было выделено свыше 55 млн рублей, а также 10 млн рублей предусмотрено на оснащение медучреждения оборудованием и мебелью.