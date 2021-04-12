Иркутск, , 12:54 — REGNUM В Иркутскую область, где проживают более двух миллионов человек, поступила крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона» и «Гам-КОВИД-Вак». Как поясняет 12 апреля оперативный штаб региона, речь идёт о партии, состоящее из 19 440 доз ЭпиВакКорона, рассчитанных на иммунизацию 9720 человек и 36 000 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

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По словам министра здравоохранения региона Якова Сандакова, доставлять вакцину в муниципальные образования начнут 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2214 человека, причём 23 из них погибли только за выходные дни (10−11 апреля 2021 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 12 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 63 706 человек (+480 за выходные дни).

В Приангарье работает 62 прививочных пункта в 54 населённых пунктах. Первым компонентом привито 121 790 человек.

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