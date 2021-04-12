Москва, , 13:04 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» способна доставить полезный груз к Международной космической станции за два часа, реализуя одновитковую схему полёта. Об этом начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил 12 апреля.

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Он отметил, что РКК уже всё подготовила для отработки такой схемы полёта, например на фоне двухвитковой схемы того же грузовика. Теперь нужно подключать смежные организации.

«Технически наш новый носитель «Союз-2.1а» способен это реализовать», — сказал Муртазин ТАСС.

Одновитковая схема предусматривает выведение корабля на коэллиптическую орбиту с помощью двух импульсов. Эта орбита геометрически подобна орбите МКС, в каждой её точке разница высот до орбиты станции будет одинаковая. При этом можно однозначно определить точку выполнения оптимального импульса, который через полвитка приведёт корабль в окрестность станции.

Для реализации этой схемы, пояснил Муртазин, потребуется квазикомпланарное выведение корабля на орбиту. В таком случае корабль выведут на орбиту с наклонением, несколько отличающимся от наклонения МКС.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что одновитковую схему полета к МКС могут опробовать в 2022 году.

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