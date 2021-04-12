Юхнов, Калужская область, 12 апреля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Фотовыставка «Истории Победы» открылась в помещении военно-исторического музея «Юхнов — город воинской доблести» На выставке представлены изображения редких памятных монет, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом 12 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Cbr.ru На фотовыставке памятных монет «Истории Победы»

Память о Великой Отечественной войне запечатлена на многих монетах, выпускать которые начал еще Госбанк СССР. Первая советская юбилейная монета была отчеканена в 1965 году — к 20-летию Победы. Это монета в один рубль с изображением памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Выпущенная тиражом 60 миллионов штук монета стала символом Победы, её знали почти в каждой советской семье.

На нынешней выставке в Юхнове представлено 16 фотопанно памятных монет. На них изображены монеты, выпущенные к юбилеям крупнейших сражений: Сталинградской и Курской битвам. Сразу несколько монет посвящены подвигам блокадников и освободителей Ленинграда. На монетах увековечен труд женщин в тылу и героизм медицинских работников. У посетителей выставки есть возможность детально рассмотреть все тонкости изображения на монетах, созданных художниками-медальерами. Каждое изображение монеты сопровождается кратким описанием исторического факта о Великой Отечественной войне, которому посвящена выпущенная монета, а также характеристикой самого денежного знака. Юхновчане и гости города смогут познакомиться с экспозицией до конца апреля.

«Музейно-экспозиционная работа проводится Банком России во всех регионах страны. Она позволяет не только познакомить людей с историей и особенностями обращения денег, но также помогает сохранить память о героических подвигах и трудовых достижениях нашего народа. К настоящему времени в России выпущено более 150 видов монет, посвященных событиям, людям и памятным датам войны — от простых «юбилейных» рублей до коллекционных редкостей», — сказал Владимир Репета.