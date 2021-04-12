Киев, , 12:56 — REGNUM 14 апреля 2021 года комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) примет решение о продлении или завершении карантина в Киеве. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко 12 апреля во время брифинга.

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Он отметил, что комиссия примет решение, исходя из эпидемиологической ситуации в городе.

«В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах по карантинным ограничениям в Киеве», — сказал он.

Напомним, с 5 апреля в городе введён жёсткий карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ранее Кличко заявлял, что ограничения могут продлить до 10 мая.

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