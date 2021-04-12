Уфа, , 12:58 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил отремонтировать выявленные после зимы дорожные дефекты до 15 июня текущего года в республике. Об этом он сообщил 12 апреля на оперативном совещании в правительстве региона.

«Важно, чтобы все муниципалитеты своевременно приступили к дефектовке и устранению ям. На этой неделе мы проведём специальное совещание по вопросам ремонта дорог, чтобы активизировать эту работу», — подчеркнул Хабиров.

Пресс-служба республиканского правительства передает слова и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктора Жулькова, который сообщил, что согласно данным на 10 апреля текущего года на автодорогах было оцифровано свыше 21,7 тысячи дефектов, при этом 7,6 тысячи дефектов уже отремонтировали.

Отмечается, что в Башкирии начали работу 26 асфальтобетонных заводов «Башкиравтодора».Сообщается, что в регионе были увеличены лимиты на содержание автодорог: в 2020 году на эти цели было направлено 741 млн рублей. В текущем году планируется направить до 1,1 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе строители пробили тоннель «Восточного выезда».