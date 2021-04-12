Владивосток, , 12:53 — REGNUM Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко, проживая в Японии, намерен участвовать в выборах мэра города Нагоя.

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«Основными кандидатами считались Такаши Кавамура и Тошиаки Ёкои. Но 12-летний срок пребывания уже на посту мэра города и 72-летний возраст может стать существенной проблемой для Такаши Кавамура. А откровенный подкуп избирателей обещанием выплаты 20 000 иен каждому жителю города из бюджета ставит вопрос легитимности избрания Тошиаки Ёкои.

Пришлось выдвинуть свою кандидатуру на управление городом с населением почти 2,3 миллиона человек.

Считаю, что Нагоя должен стать самым динамично развивающимся городом Японии.

Своей миссией также ставлю строительство моста, который соединит Нагою с Владивостоком — как двух важнейших форпостов Азии двух дружественных стран», — написал на своей странице в Instagram Виталий Веркеенко 12 апреля.

Подписчики поддерживают инициативу и желают победы.

«Так символично. 12 апреля у нас День космонавтики. Так что «Поехали!» — написал пользователь lacertilia_vl.

Кто-то это воспринял как апрельскую шутку.

«Я верил до фразы про мост», — написал andrey1337thuglife.

Всего подписчиков у Веркеенко более 11 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол не собирается уходить на пенсию.