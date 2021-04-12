Севастополь, , 12:52 — REGNUM Порт Севастополя может быть включен в транспортную логистику между Россией и Сирией. Как сообщили в пресс-службе правительства города 12 апреля, вопрос обсуждался в ходе трёхдневного официального визита делегации из Севастополя в Сирийскую Арабскую Республику. В рамках визита состоялась встреча с министром транспорта Сирийской Арабской Республики Зухаиром Хузаймом.

«Севастопольский порт обладает всеми необходимыми мощностями и находится ближе к Сирии, чем другие порты России. Поэтому мы рассмотрели возможности вовлечения именно нашего порта в транспортную логистику между Сирией и Россией», — отметила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Также севастопольская делегация встретилась с министром экономики и внешней торговли и с министром промышленности Сирии, рассматривался вопрос двусторонних отношений в сфере экспорта и импорта товаров. В частности, обсуждалась возможность переработки сирийской сельскохозяйственной продукции на севастопольских предприятиях. Кроме того, представители Севастополя обсудили возможности сотрудничества с Сирией в области туризма.

«Посольство Российской Федерации — важное связующее звено между нами и сирийским правительством, поэтому на встрече с послом России в Сирии Александром Ефимовым обсудили взаимодействие и дальнейшую совместную работу. Предварительная договорённость о сотрудничестве достигнута и с губернатором Дамаска», — сообщила Литовко.

По итогам встречи планируется рассмотреть возможность организации бизнес-миссии в Сирийскую Арабскую Республику для обсуждения деталей сотрудничества и реализации совместных проектов.