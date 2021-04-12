Москва, , 12:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова закрепить в законе о науке статус молодых учёных. Об этом сегодня, 12 апреля, на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Премьер-министр уточнил, что статус молодого учёного, который будет даваться молодым людям до 35 лет, включает в себя «права, обязанности и возможности».

«Мы очень серьёзно занимаемся определением статуса, — подчеркнул глава российского правительства. — Президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого ученого и закрепили его».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявлял, что отсутствие чёткого единообразного определения понятия и закрепления правового статуса молодого учёного и в федеральном законодательстве, и в региональном соответственно, создаёт множество проблемы. Он пояснил, что на уровне подзаконных актов существуют разные трактовки, которые не позволяют адекватно проводить меры государственной поддержки.

В этой связи глава ведомства обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложении о внесении в профильный закон о науке изменения, которые закрепят понятие и правовой статус молодых учёных.