Москва, 12 апреля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Сроки ЕГЭ в Москве не планируется сдвигать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все экзамены в стране будут организованы для сдающих «с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности», которые были рекомендованы представителями Роспотребнадзора.