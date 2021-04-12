Новосибирск, , 12:52 — REGNUM Новосибирской области выделят федеральные средства на капитальный ремонт большого концертного зала консерватории. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

«Одобрено предложение о выделении 432,6 млн рублей на завершение мероприятий по проведению капитального ремонта большого концертного зала Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, — уточнил Жуков. — Надеюсь, обновленный зал консерватории распахнёт свои двери для лучших мировых исполнителей, а жители и гости Новосибирска смогут наслаждаться прекрасными концертами виртуозов».

Он уточнил, что такое решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.