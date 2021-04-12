Курган, , 12:52 — REGNUM В Курганской области к 12 апреля подтверждено ещё 36 случаев заражения коронавирусом. Из них 19 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 38 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 12 апреля выявлено 19 737 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 057 человека, скончались 362 пациента с COVID-19.