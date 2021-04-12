Ярославль, 12 апреля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. 11 апреля в Ярославле стартовал Всероссийский форум «Российский студенческий педагогический слёт». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елизавета Денисова Педагогический слёт в Ярославле

Форум проходит в Ярославле уже в четвёртый раз. Его организатором является Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Задача Слёта — создать площадку взаимодействия молодых педагогов и будущих специалистов сферы образования.

«Минувший пандемийный год породил немало мрачных прогнозов о будущем образования. Сегодня для всех уже стало очевидным, что школа никогда не уйдет в тотальный дистант. Вместе с тем, перемены в сфере образования неизбежны. Они касаются изменения ключевой роли учителя в образовательном процессе: от единственного источника информации к модерации разнообразной учебной деятельности. Говорить о закате классно-урочной системы обучения явно рано, но появление новых образовательных форматов тоже неминуемо. Здорово, что площадка Российского студенческого педагогического слёта в Ярославле стала своего рода лабораторией новых педагогических решений», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев.

В рамках Слёта участников ждут четыре дня образовательных мастер-классов, встреча с лидерами педагогического сообщества страны и региона, а также насыщенная культурная программа.