Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону можно было бы убрать газоны, что придаст городу ухоженный вид. Однако отсутствие газонов необходимо компенсировать парками, скверами. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Ростовской области Арутюн Сурмалян («Единая Россия») на городском форуме «Умный город здесь и сейчас».

По словам народного избранника, на этапе подготовки к строительству жилья нужно продумать зелёную зону отдыха, которая находилась бы в шаговой доступности. В настоящее время необходимо пересмотреть процент озеленения в черте города.

Сбалансированное городское развитие в сочетании с благоустройством общественных пространств и озеленением — без этого город развиваться не может, считает депутат.

«В центральной части мы должны уйти от газонов, а компенсировать их за счёт других общественных пространств — больших парков, скверов, где только озеленение и пруды. <…> Вместе с тем в исторической части мы должны сохранить историю, какими бы не были здания старыми. Их надо реставрировать. Без этого не будет развиваться гостиничный бизнес», — сказал он.

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