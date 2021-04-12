Махачкала, , 12:50 — REGNUM В Дагестане вылечили от COVID-19 29 210 пациентов. За прошедшие сутки их число увеличилось на 35 человек, сообщили 12 апреля в федеральном оперативном штабе.

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За эти же сутки было выявлено еще 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей коронавируса достигло в республике 31 564 человек.

Не удалось спасти врачам за все время пандемии 1420 жителей Дагестана. В последние дни случаи смерти в регионе фиксируются гораздо реже, чем за остальной период борьбы с коронавирусом. Так, за прошедший день скончался один человек, а за весь апрель — десять пациентов. Тем не менее регион является антилидером по числу смертей от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе.