Джакарта, 12 апреля 2021, 12:49 — REGNUM Министр планирования национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа подтвердил, что государственный дворец в новой столице государства будет находиться в районе Сепаку на Калимантане, сообщает Kompas.
Сухарсо Моноарфа посетил район, где будет построена новая столица Индонезиии, 12 апреля 2021 года. Визит министра также совпал с 74-м днем рождения министерства планирования национального развития.
Как сообщало ИА REGNUM, министр национального развития Индонезииотправится на Калимантан, чтобы определить нулевую точку, которая будет использоваться в качестве местоположения государственного дворца в новой столице.
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