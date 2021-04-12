Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM В Екатеринбурге прогремел дневной салют в честь 60-летия со дня запуска человека в космос, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Фейерверк запустили 12 апреля в 12:00 (по местному времени) с набережной городского пруда. Всего прогремело 12 залпов — согласно традиции, ежегодно соблюдаемой в Екатеринбурге.

Также в городе запланирован торжественный приём ветеранов аэрокосмической отрасли. Мероприятие проходит в мэрии Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2021 года вся Россия празднует День космонавтики в честь 60-летнего юбилея с момента осуществления первого полёта человека в космос.

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